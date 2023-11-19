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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке

Источник:
El Pais
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Воздушное и артиллерийское преимущество со стороны России приводит к тому, что украинские силы в Авдеевке действуют на пределе возможностей, пишет корреспондент испанской газеты El Pais Кристиан Сэгура с места событий.

«Если русские возьмут под контроль железнодорожные пути, будет катастрофа», — сказал журналисту солдат 47-й механизированной бригады ВСУ по имени Иван. Под катастрофой он подразумевает, что российские силы, взяв под огневой контроль дороги, могут завершить окружения Авдеевки с севера, поясняет Сэгура. 

По словам Ивана, он потерял весь свой взвод — 17 человек, как убитыми, так и попавшими в плен. «Русские наступают, взводами по 10-15 человек. Они не перестают нас атаковать, — говорит он.

В Запорожье Иван понял главное отличие украинской армии от российской. Его отряд окружил позицию, обороняемую бойцами ВДВ России. У них закончились боеприпасы, и им неоднократно предлагали сдаться. 

«Тогда они подорвали себя гранатами. Я не знаю ни одного украинца, который бы так поступил. У них другой взгляд на жизнь: русские более подготовлены к сражению и к смерти», — считает украинский боец.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С его территории города украинские войска обстреливают Донецк. В октября российские силы начали операцию укрепрайона.

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