Воздушное и артиллерийское преимущество со стороны России приводит к тому, что украинские силы в Авдеевке действуют на пределе возможностей, пишет корреспондент испанской газеты El Pais Кристиан Сэгура с места событий.

«Если русские возьмут под контроль железнодорожные пути, будет катастрофа», — сказал журналисту солдат 47-й механизированной бригады ВСУ по имени Иван. Под катастрофой он подразумевает, что российские силы, взяв под огневой контроль дороги, могут завершить окружения Авдеевки с севера, поясняет Сэгура.

По словам Ивана, он потерял весь свой взвод — 17 человек, как убитыми, так и попавшими в плен. «Русские наступают, взводами по 10-15 человек. Они не перестают нас атаковать, — говорит он.

В Запорожье Иван понял главное отличие украинской армии от российской. Его отряд окружил позицию, обороняемую бойцами ВДВ России. У них закончились боеприпасы, и им неоднократно предлагали сдаться.

«Тогда они подорвали себя гранатами. Я не знаю ни одного украинца, который бы так поступил. У них другой взгляд на жизнь: русские более подготовлены к сражению и к смерти», — считает украинский боец.

Авдеевка — город к западу от Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. С его территории города украинские войска обстреливают Донецк. В октября российские силы начали операцию укрепрайона.