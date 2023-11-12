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Почему в лифте пропадает связь

Источник:
Sibnet.ru
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Почему в лифте пропадает связь
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion
Разговор по мобильному практически всегда прерывается в лифте — стоит только зайти в него, сотовая связь перестает ловить, хотя толстые бетонные стены никак не мешают. В чем секрет?

Мобильная связь не ловит в лифте из-за особенностей его конструкции — дело в том, что лифт с металлическими стенками с точки зрения физики является так называемой клеткой Фарадея, пояснил ученый и ведущий популярного шоу «Точка науки» Алексей Иванченко.

Что такое клетка Фарадея

Клетка Фарадея представляет собой «щит», который блокирует электромагнитное излучение во всем электромагнитном спектре. При столкновении электромагнитного поля с чем-то, способным проводить электричество, электрические заряды остаются снаружи проводника.

Таким образом, они не могут попасть внутрь. Если дверь лифта открыта, радиоволна свободно проникает внутрь. Если закрылась — контур замыкается, электромагнитные волны начинают «бегать» по поверхности снаружи.

Английский физик и изобретатель Майкл Фарадей создал специальное устройство для экранирования аппаратуры от электромагнитных излучений в далеком 1836 году. Теперь оно носит его имя.

Клетку Фарадея можно изготовить из любого материала, способного проводить электричество. Она не обязательно должна быть сплошной — достаточно проволочной сетки. Толщина клетки также не играет серьезной роли, для замыкания контура хватит тонкой алюминиевой фольги.

Почему в некоторых лифтах телефон ловит сеть? Это значит, что в лифте есть отверстия, через которые может пройти электромагнитный сигнал — например, вентиляционные щели или вырез под лампу освещения. При этом отверстия должны быть равны или превышать длину волны.

Где еще пропадает сотовая связь

Лифты не строят специально в виде клетки Фарадея, просто их делают из металла для прочности. Однако почти в каждой квартире есть прибор, который использует этот принцип целенаправленно — микроволновая печь.

«Конечно, о ней сложно подумать, как о клетке Фарадея, хотя на самом деле она именно таковой и является. Внутри металлический контур, а стекло, несмотря на то, что прозрачное, через него видно, что внутри него тоже есть металлическая сетка», — уточнил Иванченко.

Демонстрация работы клетки Фарадея
Демонстрация работы клетки Фарадея
Фото: alexhealing / Attribution License

Если закрыть дверцу микроволновки, контур замкнется. Можно провести эксперимент — обернуть мобильник фольгой и положить внутрь микроволновой печки, после чего попробовать дозвониться. Устройство будет недоступно, так как клетка Фарадея экранирует все излучение.

Кстати, сканеры магнитно-резонансной томографии в медицинских учреждениях также представляют собой клетки Фарадея, они защищают оборудование от попадания радиосигналов, которые могли бы исказить результаты исследования.

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Удавиков

для пескова всё так легко и непринуждённо, интересно, как он будет петь, когда подобная трагедия коснётся...

Twilight88

Правильно, всё оборудование в Москву, связь на федеральных трассах наладить не могут по всей стране,...

Qprovessional

Этот протиральщикк штанов точно считает, что он работает на благо народа?

mosquito__2010

Искать логику в стране шизофреников дело конечно увлекательное.