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Ученые развенчали миф о вреде порнографии

Источник:
Daily Mail
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Просмотр порнография, вопреки обыденным представлениям, для взрослого человека не представляет никакой угрозы, пишет британское издание Daily Mail, изучившее последние научные труды в этой области.

Порнографию принято обвинять во многих грехах. Ее считают виновницей проблем с эрекцией, которую испытывают множество мужчин. Порно винят в том, что молодежь мало занимаются реальным сексом. Зачем им это делать, если у них есть фильмы для взрослых?

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На самом деле эти утверждения не имеют никакого отношения к действительности, уверены социальные психологи, нейробиологи, сексологи и другие специалисты, отмечает издания.

По мнению экспертов, большинство смотрит порно для того, чтобы внести разнообразие в свои моногамные отношения без лишнего риска, считают психологи. «Если один из партнеров думает, что порно — это проблема. Тогда оно и становится проблемой. Если эротические фильмы не мешают их отношениям, то все нормально», — заключает Daily Mail, ссылаясь на ученых.

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Жизнь #Здоровье
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