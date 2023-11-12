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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑офицер США назвал российскую армию самой сильной в мире

Источник:
Consortium News
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Россия побеждает в конфликте на Украине, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, отметив, что российская армия превзошла по военной мощи страны НАТО.

Российская армия перешла в наступление и за несколько недель добилась больших успехов, чем украинские войска за пять месяцев контрнаступления, написал Риттер в своей статье, опубликованной в издании Consortium News.

В довершении всего, по его словам, американский журнал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг самых мощных вооруженных сил мира, в котором Россия заняла первое место, вытеснив Соединенные Штаты.

Риттер отметил, что Белому дому пришлось обращаться к своим политтехнологам, умеющим мастерски манипулировать информацией, чтобы нивелировать эффект поражения Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

GammiPluh

Слово не воробей, теперь лепить отмазки уже поздно