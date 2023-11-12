Россия побеждает в конфликте на Украине, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, отметив, что российская армия превзошла по военной мощи страны НАТО.

Российская армия перешла в наступление и за несколько недель добилась больших успехов, чем украинские войска за пять месяцев контрнаступления, написал Риттер в своей статье, опубликованной в издании Consortium News.

В довершении всего, по его словам, американский журнал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг самых мощных вооруженных сил мира, в котором Россия заняла первое место, вытеснив Соединенные Штаты.

Риттер отметил, что Белому дому пришлось обращаться к своим политтехнологам, умеющим мастерски манипулировать информацией, чтобы нивелировать эффект поражения Украины.