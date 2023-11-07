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Обнаружена связь между странными снами и реальностью

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые обнаружили связь между странными сновидениями и реальными визуальными впечатлениями.

Многим людям снятся непонятные сны, которые кажутся несвязанными и даже бредовыми. Однако оказывается, что такие сновидения могут быть связаны с повторной активацией определенных паттернов активности в мозге, пишет портал N+1.

В ходе исследования выяснилось, что восприятие определенных объектов или сцен во сне активирует те же самые области мозга, которые активизируются при первичном визуальном восприятии.

Это подтверждает теорию, что сновидения оказываются не просто беспорядочными образами, а сложной смесью воспоминаний, эмоций и зрительных впечатлений, которые усиливаются активностью мозга в период бодрствования.

Авторы открытия считают, что полученные сведения открывают новые возможности для изучения и понимания процессов, происходящих в сновидениях человека.

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Наука #Наука
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GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.