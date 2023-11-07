Государство получило Lada Samara от кузбасского водителя‑нарушителя

Автолюбитель из Кемеровской области, уже лишенный прав за пьяное вождение, не выдержал и снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — теперь его машину конфискуют в пользу государства, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Мужчина около года назад уже был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

Но через несколько месяцев он снова пьяным сел за руль, чтобы дохать за пивом до магазина, находящегося в пяти минутах ходьбы от дома. Машину остановил наряд ДПС, мужчина сразу признался инспекторам, что употреблял алкоголь и водит без водительского удостоверения.

Теперь автолюбителя наказали строже — он на полгода отправится в колонию поселение. А его автомобиль Lada Samara конфискуют в собственность государства.