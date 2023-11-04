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Международная выставка-форум «Россия» стартовала в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года.

Выставку организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. Всего организаторы подготовили 131 экспозицию.

За четыре месяца посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тысяч образовательных мероприятий, передает ТАСС.

Сибирские регионы делают ставку на технологии и природу. Так, Новосибирскую область представит космонавт Анна Кикина, на стенде гости смогут с помощью VR-экскурсии посетить «самую умную улицу в мире».

Омская область презентует экспозицию «Омск — ты просто космос!», в центре которой будет расположен макет ракеты «Ангара». Красноярский край покажет на своем стенде пятиметровую скульптуру Енисея, оживающую каждый час с помощью 3D-проекции.

Иркутская область проведет прямые трансляции с лежбища байкальских нерп и организует соревнование оркестров. Томская область оформит стенд по мотивам сказочной повести «Изумрудный город», а к стенду Кемеровской области посетителей будет приглашать динозавр.

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Наука #Наука #Новосибирск #Омск #Красноярск #Иркутск
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