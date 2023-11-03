Как наблюдать Юпитер во время ноябрьского противостояния

Юритер и спутники будут видны 3 ноября. В период противостояния Земля будет находиться на одной линии с Солнцем и Юпитером, что предоставит уникальный шанс рассмотреть самую большую планету Солнечной системы во всем великолепии.

Противостояния происходят во время максимального сближения небесного объекта с Землей. В этот момент их полностью освещает Солнце, в результате планеты ярко сияют на небе.

Юпитер в момент противостояния будет хорошо виден невооруженным глазом. А через бинокль можно будет увидеть знаменитое Большое красное пятно, детали облачных полос и четыре крупных спутника газового гиганта.

Когда произойдет противостояние

Юпитер войдет в фазу противостояния 3 ноября в 13.44 по московскому времени — планета-гигант достигнет звездной величины -2,9. Такой блеск сделает Юпитер самым ярким светилом ночного неба поздней осени.

Юпитер при наблюдении невооруженным глазом Фото : Hafniumstar

Расстояние до Юпитера в ночь противостояния составит 3,98 астрономических единиц — это 596 миллионов километров. Такая дистанция — одна из самых близких. Видимый размер планеты составит 50 угловых секунд, что существенно больше обычных значений.

Где находится Юпитер

Юпитер взойдет на противоположной от Солнца стороне сразу после заката, достигнет наивысшей точки на небе в полночь и сядет перед рассветом. Конкурировать с Юпитером по яркости сможет только Венера, однако она располагается существенно ниже газового гиганта.

Есть простой признак, который позволит не перепутать Юпитер с другими небесными светилами, — в отличие от звезд, планеты испускают ровный, немерцающий свет.

В противостоянии могут находиться лишь планеты, расположенные от Солнца дальше, чем Земля: Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Венера и Меркурий никогда не могут находиться в противостоянии из-за своего нахождения внутри орбиты Земли.

Противостояния происходит в точный момент времени, однако благоприятный для наблюдений период продлится несколько недель. Любоваться огромным Юпитером в ночном небе можно будет все это время.

Что можно увидеть

Невооруженным глазом можно будет увидеть сам Юпитер — как очень яркую крупную звезду желтовато-белого или белого цвета. Через бинокль и телескоп будут видны Большое красное пятно, облачные полосы и спутники — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

При использовании любительского телескопа астрономы рекомендуют использовать цветные фильтры для контрастности изображения. Так, зеленый фильтр выделит облачные пояса в атмосфере Юпитера, а желтый — полярные зоны и спутники.

Атмосфера Юпитера при наблюдении с телескопом Фото: © NASA

В телескоп также можно рассмотреть, как спутники отбрасывают тени на Юпитер — крохотная черная точка бежит по облачной атмосфере в реальном времени. Например, вечером 3 ноября будет доступно наблюдение за прохождением Ганимеда перед диском газового гиганта.

Противостояние Юпитера происходит раз в 13 месяцев — за это время Земля успевает обойти вокруг Солнца и вновь приблизиться к газовому гиганту. Раз в 13 лет происходит великое противостояние, когда газовый гигант находится в точке перигелия (ближайшей к Солнцу). В прошлом году наблюдали именно такое противостояние.