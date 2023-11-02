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Дефицит мест возник на кладбищах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Кладбище зимнее
Фото: © Sibnet.ru

Нехватка мест захоронения возникла в Новосибирске, поэтому территорию кладбищ увеличат, сообщил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

«Сейчас в Новосибирске резерв общественных кладбищ практически исчерпан. Эта проблема является чрезвычайно острой для города и требует скорейшего решения»,– сообщил «Ъ-Сибирь» представитель горадминистрации.

В связи со сложившейся ситуацией в департаменте намерены увеличить территории «Заельцовского», «Северного», «Инского» и «Южного» кладбищ. Также для оптимизации территории в мэрии заявили, что будут построены колумбарии для погребения урн с прахом.

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Жизнь #Религия #Новосибирск
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Топ комментариев

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

MuCbE

Ну Украине ударили так что она 50% населения потеряла и находится на жизнеобеспечении от США

corrector

Наивные романтики, им только сериалы снимать..Когда дело доходит до реальности нет сильнее русского...

Asd10

Так вот откуда у тебя русофобия то... Получил по соплями и обиделся?? 🤣