Дефицит мест возник на кладбищах Новосибирска

Нехватка мест захоронения возникла в Новосибирске, поэтому территорию кладбищ увеличат, сообщил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

«Сейчас в Новосибирске резерв общественных кладбищ практически исчерпан. Эта проблема является чрезвычайно острой для города и требует скорейшего решения»,– сообщил «Ъ-Сибирь» представитель горадминистрации.

В связи со сложившейся ситуацией в департаменте намерены увеличить территории «Заельцовского», «Северного», «Инского» и «Южного» кладбищ. Также для оптимизации территории в мэрии заявили, что будут построены колумбарии для погребения урн с прахом.