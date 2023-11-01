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Бывший футболист сборной России попался с наркотиками

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев задержан с наркотиками, пока мужчина арестован на семь суток за неповиновение полиции.

Экс-футболиста задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники. Он признался, что подрабатывал наркокурьером и делал закладки из-за финансовых трудностей.

Бугаев был арестован 28 октября на семь суток за оказание сопротивления полицейским, которые «проверяли его на причастность к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков», сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-футболист признал, что пытался скрыться.

Бугаеву 42 года, он играл за «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар», а в сборной провел семь матчей, участвовал в чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил рано, в 29 лет.

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ЧП #Криминал #Футбол
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