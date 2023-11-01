Новосибирским рабочим пообещали зарплату больше 300 тысяч рублей

Специалисты рабочих профессий оказались самыми востребованными в стране, им готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц, сообщает hh.ru.

В Новосибирской области рабочие занимают первое место в структуре спроса, это 23% от всего объема вакансий в регионе. Темпы роста спроса на рабочих обгоняют в области показатели по общей динамике вакансий: весь рынок труда в регионе вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, тогда как рост спроса на рабочих составил +47%.

Активность соискателей из сферы рабочего персонала, напротив, стала ниже, чем год назад. В сентябре этого года на одну вакансию для рабочих в среднем приходится лишь 1,9 резюме. При этом нижней границей нормы для рынка труда считается баланс 4 резюме на вакансию, и чем ниже эти значения, тем острее дефицит специалистов.

Нехватка «рабочих рук» приводит к тому, что работодатели начинают конкурировать за специалистов через повышение предлагаемых зарплат. Так, в сентябре-октябре рыночный диапазон средних зарплат для новосибирских рабочих составил 57-120тысяч рублей. Максимальные зарплатные предложения достигают 320 тысяч рублей, и как правило, это вахтовые вакансии.