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Новосибирским рабочим пообещали зарплату больше 300 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Завод Элсиб
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты рабочих профессий оказались самыми востребованными в стране, им готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц, сообщает hh.ru.

В Новосибирской области рабочие занимают первое место в структуре спроса, это 23% от всего объема вакансий в регионе. Темпы роста спроса на рабочих обгоняют в области показатели по общей динамике вакансий: весь рынок труда в регионе вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, тогда как рост спроса на рабочих составил +47%.

Активность соискателей из сферы рабочего персонала, напротив, стала ниже, чем год назад. В сентябре этого года на одну вакансию для рабочих в среднем приходится лишь 1,9 резюме. При этом нижней границей нормы для рынка труда считается баланс 4 резюме на вакансию, и чем ниже эти значения, тем острее дефицит специалистов.

Нехватка «рабочих рук» приводит к тому, что работодатели начинают конкурировать за специалистов через повышение предлагаемых зарплат. Так, в сентябре-октябре рыночный диапазон средних зарплат для новосибирских рабочих составил 57-120тысяч рублей. Максимальные зарплатные предложения достигают 320 тысяч рублей, и как правило, это вахтовые вакансии.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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