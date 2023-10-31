Квартиру Зеленского в Крыму продали за 44,3 миллиона рублей

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Квартира площадью более 120 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе «Император» на территории Ливадийского парка. Торги стартовали с отметки 24,6 миллиона рублей. На апартаменты претендовали двое, в итоге новым владельцем стала Ольга Липовецкая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство Крыма.

Липовецкая — супруга адвоката из Москвы Ивана Тучкова который защищал фигуранта уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей из «Роскосмоса». Она рассказала телеграм-каналу Mash, что квартиру купили для проживания семьей, а не для сдачи в аренду — «чтобы дети пожили в хорошем крымском климате».

Деньги, полученные с продажи квартиры Зеленского, пойдут на поддержку СВО, заявил сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лента.ру».

Супруга Зеленского Елена приобрела пентхаус в Крыму в 2013 года за 164 тысячи долларов, сообщали украинские СМИ. Власти Крыма национализировали эту квартиру осенью 2022 году.