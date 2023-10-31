НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Квартиру Зеленского в Крыму продали за 44,3 миллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
448 2

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.

Квартира площадью более 120 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе «Император» на территории Ливадийского парка. Торги стартовали с отметки 24,6 миллиона рублей. На апартаменты претендовали двое, в итоге новым владельцем стала Ольга Липовецкая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство Крыма.

Липовецкая — супруга адвоката из Москвы Ивана Тучкова который защищал фигуранта уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей из «Роскосмоса». Она рассказала телеграм-каналу Mash, что квартиру купили для проживания семьей, а не для сдачи в аренду — «чтобы дети пожили в хорошем крымском климате».

Деньги, полученные с продажи квартиры Зеленского, пойдут на поддержку СВО, заявил сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лента.ру».

Супруга Зеленского Елена приобрела пентхаус в Крыму в 2013 года за 164 тысячи долларов, сообщали украинские СМИ. Власти Крыма национализировали эту квартиру осенью 2022 году.

Еще по теме
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что известно
Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России
Путин рассказал, как лично выбрал место для космодрома Восточный
смотреть все
Политика #Россия #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Обсуждение (2)
Картина дня
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
Глава МИД Германии чуть не сорвала встречу с эмиром Катара
Квартиру Зеленского в Крыму продали за 44,3 миллиона рублей
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Главные минусы зарплаты «в конверте»
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
52
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
38
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
31
Евросоюз испугала перспектива в одиночку содержать Украину
26
Президент Ирана заявил о переходе Израилем красных линий