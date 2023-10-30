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Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после прошедших накануне массовых беспорядков, сообщает Росавиация. Рейсы принимаются и отправляются с 14 часов по московскому времени.

При этом регулярные рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города, уточнило ведомство.

Авиакомпания «Аэрофлот» также сообщила о возобновлении полетов по маршруту Москва — Махачкала — Москва. Ранее авиакомпания планировала временно перенести все рейсы из аэропорта столицы Дагестана в грозненский аэропорт.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что в международном терминале аэропорта нанесен «незначительный ущерб оборудованию», в терминале внутренних рейсов «сохранено все для стабильной работы» комплекса.

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