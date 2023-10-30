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Геолог рассказал о расширении дна Мирового океана

Источник:
«Известия»
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Изучение расширения дна Мирового океана поможет специалистам предсказывать глобальные катастрофы — такие, как извержение супервулканов или затопление прибрежных материковых территорий, считает профессор кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский.

Расширение дна Мирового океана — это фундаментальный процесс, который происходит постоянно, отметил ученый «Новая земная кора образуется на дне океана. Это, во-первых, остатки организмов и растворенные минералы, которые осаждаются. Во-вторых, это потоки раскаленной магмы, которые выходят в виде подводных вулканов. Превратившись в лаву, они образуют на дне твердые базальтовые породы», — приводят «Известия» слова Веселовского.

По его словам, вулканы формируют срединные океанические хребты — наиболее молодые геологические образования на планете. В дальнейшем участки новой коры смещаются от них все дальше и в итоге становятся частями материков.

«Эти процессы происходят на протяжении миллионов лет, но их можно измерить, потому что в состав базальтов входит магнетит. Это оксид железа. Он запоминает направление магнитного поля Земли в тот момент, когда образовался. При этом мы знаем, что магнитное поле может менять свою полярность — северный полюс становится южным, и наоборот», — пояснил Веселовский.

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