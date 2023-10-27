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Путин назвал Украину источником нелегального оружия в России

Источник:
Sibnet.ru
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Нелегальное оружие поставляется в Россию из Украины, заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины — не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — сказал Путин.

По словам Путина, необходимо принять меры для укрепления нормативно-правовой базы, а также «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике 30 августа сообщало о задержании организаторов незаконной торговли оружием. Группа лиц прибыла в зону СВО, чтобы организовать канал незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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Политика #Россия #Силовые структуры
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