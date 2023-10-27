Юрист предупредил о способе кражи денег с банковских вкладов

Мошенники с помощью социальной инженерии или взлома паролей могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада, предупредил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В первом случае жертва сама называет все данные, необходимые для входа в личный кабинет. Там мошенники закрывают вклад и забирают деньги. Во втором они получают доступ к логинам и паролям путем установки на устройство вкладчика шпионского программного обеспечения — обычно через ссылки, которые люди открывают из любопытства, рассказал «Прайм» юрист.

По его словам, могут также подделать документы — паспорт или доверенность вкладчика, чтобы с помощью них снять деньги. Этот способ требует от мошенников особых усилий, поэтому встречается нечасто. Но и противостоять ему сложнее всего, ведь утечки персональных данных случаются нередко, а затем все эти базы всплывают на черном рынке.

Для защиты от этого крупные банки применяют идентификацию по биометрии — на сегодняшний день это самый надежный способ защититься от кражи денег, заключил он.