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Водитель на Lada получил 500 штрафов за три месяца

Источник:
Sibnet.ru
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ГИБДД
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Водитель тонированной Lada в Кемерове попался инспекторам ДПС, оказалось, что мужчина за три месяца около 500 раз нарушил ПДД, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114 с затонированными стеклами. При проверке документов выяснилось, что 23-летний цыган — злостный нарушитель ПДД.

Житель Ростовской области последние три месяца провел на территории Кузбасса и почти 500 раз попал в объективы камер фотофиксации за нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора, неиспользование ремня безопасности, нарушение правил остановки и стоянки, а также превышение скоростного режима.

Ни один из них не был оплачен. Общая сумма долга составила более 350 тысяч рублей.

Четыре сотрудника полиции несколько часов выписывали 86 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы переданы для исполнения по месту регистрации автовладельца.

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