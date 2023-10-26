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Половине новосибирцев не хватило зарплаты на основные нужды

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Половина новосибирцев не может закрыть основные нужды зарплатой, особенно работники сферы медицины, сообщает служба исследований hh.ru.

Только 16% опрошенных новосибирцев сообщили, что им вполне хватает их текущей заработной платы на основные нужды. В разрезе профессий чаще всего ее хватает представителям сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии».

Еще 31% опрошенных из Новосибирской области отметили, что зарплаты на основные нужды им хватает, но с трудом. Чаще всего такой ответ давали респонденты из профессиональных сфер «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание».

53% опрошенных новосибирцев признались, что им недостаточно текущей заработной платы, чтобы покрывать основные траты. Наиболее остро эта проблема стоит для работников сфер «Административный персонал» и «Медицина, фармацевтика».

20% из тех, кому не хватает или с трудом хватает зарплаты, рассказали, что для покрытия основных нужд им недостает суммы до 15 тысяч рублей в месяц. 23% нужно еще до 20 тысяч рублей, а 50% не хватает более 20 тысяч.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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