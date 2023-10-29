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Короткая физзарядка нивелирует риск смерти от длительного сидения

Источник:
Sibnet.ru
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Умеренная физическая активность способна нивелировать повышенный риск смерти, который возникает из-за малоподвижного образа жизни, доказали норвежские ученые.

Взрослые проводят сидя в среднем от девяти до 10 часов в день. В основном это происходит в рабочее время, но и дома многие тоже сидят за компьютером или перед телевизором. Такой малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском смерти, приводит Naked Science материал British Journal of Sports Medicine.

Исследователи объединили данные отдельных участников из четырех групп людей, оснащенных трекерами активности, чтобы выяснить, может ли физическая активность изменить связь между «сидячим» временем и смертью.

Анализ данных трекеров активности показал, что сидячий образ жизни на протяжении более 12 часов в день связан с повышенным на 38% риском смерти по сравнению с ежедневным показателем в восемь часов. Но это касалось только тех, у кого в общей сложности накапливалось менее 22 минут активности в день.

Более 22 минут умеренной физической активности в день связали с более низким риском смерти. Дополнительные 10 минут в день — со снижением риска смерти на 15% у тех, кто проводил сидя менее 10,5 часа, и на 35% меньшим риском среди тех, кто проводил так более 10,5 часа каждый день.

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Жизнь #Здоровье #Фитнес
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