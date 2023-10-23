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Телеканал «Россия» показал кадры со съемок сериала «Куколка»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Куколка» рассказывает о наивной девушке, которая погружается в мир взрослой жизни и оказывается жертвой для террористического гипноза.

Сюжет «Куколки» начинается в 1911 году. Главная героиня — выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Анастасия Уколова).

Девушка возвращается после учебы в небольшой провинциальный городок. Она испытывает скуку от жизненных перспектив, поэтому вливается в коварную компанию, где во главе угла ставятся политические интересы и личные выгоды.

Водоворот интриг захватывает восторженную институтку. Но, сама того не замечая, Саша становится идеальным объектом для террористического гипноза.

«Это история выдуманная, но она все равно требует соблюдения определенных правил игры: мы понимаем, что это начало двадцатого века, что мы находимся в Российской империи, что наши герои говорят на том языке и находятся в тех чинах, которые соответствуют историческому времени. Поэтому мы обязаны соблюсти ответственность перед историей, даже если наш сюжет и наши персонажи вымышленные», — цитирует канал «Россия» режиссера Егора Анашкина.

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