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Израильский танк случайно обстрелял египетский пост

Источник:
Sibnet.ru
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Израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы в районе кибуца Керем-Шалом, сообщила Армия обороны Израиля.

ЦАХАЛ начала расследование инцидента и выразила сожаление египетской стороне.

Египетские власти подтвердили информацию об инциденте, тоже назвав произошедшее случайностью. В одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда израильского танка, пограничники, число, которых не уточняется, получили легкие ранения, сообщил в Х (бывший Twitter) официальный представитель армии Египта Гариб Абдель Хафез.

«Израильская сторона немедленно выразила сожаление по поводу непреднамеренного инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметил он.

Керем-Шалом — израильский кибуц, расположенный у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Рядом с населенным пунктом находится одноименный погранпереход, через который в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары и топливо.

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