Ученые обнаружили утечку гелия‑3 из земного ядра

Геохимики из Океанографического института Вудс-Хаял и Калифорнийского технологического института обнаружили доказательства высокого содержания гелия-3 в горных породах на Баффиновой Земле.

Это возможно свидетельствует утечки из ядра Земли, приводит «Лента.ру» отчет ученых. Изотоп гелия-3 широко встречался во времена формирования Земли. Затем он оказался внутри ядра.

При утечке на поверхность он быстро уходит в атмосферу и космос. Таким образом, гелий-3 на поверхности встречается редко, а его присутствие указывает на ядро как возможный источник, отметили ученые.

Новый анализ образцов магматических пород выявил гораздо более высокие уровни гелия-3, чем наблюдалось в предыдущих исследованиях. Ученые также обнаружили самое высокое соотношение содержания гелия-3 и гелия-4 из когда-либо зарегистрированных в земных породах. Это является еще одним свидетельством происхождения из земного ядра.

Считается, что высокие отношения гелия-3 и гелия-4 характерны для вещества из солнечной туманности или из материала, облученного солнечным ветром, который был включен в Землю во время ранней планетарной аккреции.