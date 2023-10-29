Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес

Время переобувать машину пришло: при снижении температуры резина твердеет и сцепление с дорогой теряется. Но в этом году есть и еще одно обстоятельство — за шины не по сезону будут штрафовать. При какой температуре положено менять резину на зимнюю, и какое наказание грозит, если не сделать это вовремя?

Когда менять летнюю резину на зимнюю

Если зимние покрышки устанавливаются новые, то на шиномонтаж стоит ехать в период, когда среднесуточная температура будет 5-7 градусов тепла, порекомендовал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

После установки новые шины надо обкатать. Первые 500 километров пробега необходимо избегать скорости выше 70 километров в час, а также резких стартов и экстренного торможения.

Покрышки, которые уже эксплуатировали, можно ставить в среднесуточные 4-5 градусов тепла.

Важно убедиться, что глубина протектора больше 4 миллиметров. Также следует проверить дату выпуска резины, она маркируется на боковине покрышки в овальном штампе.

Если срок эксплуатации превышен, а протектор еще достаточной глубины, то колеса все равно необходимо заменить. Продолжать использовать такую резину нельзя, возникает риск непредвиденных ситуаций на дороге.

Зимняя, липучка или всесезонная

Специалисты рекомендуют выбирать резину по региону проживания — шипованную или фрикционную, которую называют липучкой. Фрикционные шины подойдут для территорий с мягким климатом. Эта резина ведет себя лучше в дождь и мокрый снег.

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Если в регионе морозная зима, плохо чистят снег, бывает гололед, то лучше выбрать шипованную резину. Такие покрышки обеспечат лучшее сцепление и торможение.

На рынке также всесезонные шины. Эксперты сети автосервисов FIT SERVICE критикуют такие покрышки. Как правило, эта резина представляет собой либо зимние покрышки повышенной жесткости, либо летние повышенной мягкости. Таким образом, всесезонные шины недовыполняет свои функции ни в один из сезонов.

Как правильно устанавливать шины

«Мы рекомендуем обязательно менять колеса местами. Передние и задние колеса изнашиваются по-разному, а при независимой подвеске, левые и правые колеса также могут изнашиваться неравномерно. Поэтому их необходимо переставлять каждый сезон», — объяснил Рузанов.

Менять колеса можно осями или осями и сторонами — как порекомендует автосервис. Важно также учитывать направленность и асимметричность шин.

По мнению эксперта, если шины меняются вместе с дисками, то все равно перед сезоном необходимо отдавать их на балансировку. Эта процедура позволит избежать биения, излишней нагрузки на подвеску, а также повлияет на управляемость автомобиля.

Зимняя резина маркируется знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также знаками М+S, M&S либо M S.

Но есть и другие мнения. «Если за прошлый сезон на зимних шинах вы проехали немного и к весне не ощущали биения колес, на балансировке можно сэкономить. Первые дни после переобувки понаблюдайте за поведением автомобиля на разных скоростях. Если биение не чувствуется — балансировать колеса нет необходимости», — отметил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

При переобувке шины лучше чуть перекачать — примерно на 0,2 бара. Ревин пояснил, что при понижении температуры воздуха давление в шинах будет падать примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов Цельсия.

Какой штраф за летнюю резину зимой

Штраф за летние шины зимой — 500 рублей (можно оплатить со скидкой 50%). Это новое наказание, по статье 12.5 КоАП, появившееся с 1 сентября 2023 года.

В документе определено, что зима — это период с декабря по февраль. То есть инспектор ГИБДД не сможет составить протокол в ноябре. Хотя во многих регионах минусовые температуры приходят гораздо раньше декабря.

Водителя также накажут, если зимние шины или шины с шипами противоскольжения (в случае их применения) установлены не на все четыре колеса.