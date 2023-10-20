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Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал лишать мигрантов российского гражданства, если они откажутся принимать участие в специальной военной операции на Украине.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их (мигрантов) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов предложил лишать гражданства уклонистов от военного призыва, которые недавно стали гражданами РФ.

А депутат Госдумы Александр Журавлев готовит законопроекта, согласно которому мигрантов, получивших российское гражданство, будут призывать в армию до 50 лет. «А то сейчас все гастарбайтеры взрослыми оформляют документы, и получается, что срок уже вышел, — это совершенно точно несправедливо», — заявлял он.

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Политика #Силовые структуры #Законы #Армия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Путин газ на Украину не закрывает, а ты о Казахстане...

kygear

А ведь мы их умываться научили!

Удавиков

токаев китайский язык учит, мечется как ..... в проруби

corrector

их волнует в мире всё, где можно грабить !!