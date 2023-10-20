Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал лишать мигрантов российского гражданства, если они откажутся принимать участие в специальной военной операции на Украине.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их (мигрантов) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов предложил лишать гражданства уклонистов от военного призыва, которые недавно стали гражданами РФ.

А депутат Госдумы Александр Журавлев готовит законопроекта, согласно которому мигрантов, получивших российское гражданство, будут призывать в армию до 50 лет. «А то сейчас все гастарбайтеры взрослыми оформляют документы, и получается, что срок уже вышел, — это совершенно точно несправедливо», — заявлял он.