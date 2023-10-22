Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют для достижения успеха в контрнаступлении всего несколько недель, затем ситуация для Киева кардинально изменится, пишет арабоязычная газета Al Khaleej.

В преддверии зимы украинский кризис переходит на новый, важнейший этап, в ходе которого станет понятен итог конфликта, начавшегося в феврале 2022 года, а также контрнаступления ВСУ, которое длится уже более четырех месяцев, считают авторы статьи.

«Украинские войска в течение четырех месяцев не смогли добиться значительного прогресса на всех фронтах и испытывают нехватку боеприпасов и вооружений, необходимых для продолжения контрнаступления, несмотря на неограниченную военную поддержку со стороны НАТО», — отмечает газета.

По мнению издания, ВСУ столкнутся со сложной ситуацией зимой из-за снега, дождя и грязи, которые вызовут трудности передвижения военной техники в районах боевых действий. Это сделает их легкой добычей для российских войск, которые превосходят их по численности и оснащению.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «у Киева осталось от шести до восьми недель для контратаки, прежде чем ситуация станет сложной», имея в виду предстоящую зиму.

«Все это означает, что в ближайшие недели в конфликте произойдет решительный поворот, что вызывает обеспокоенность по поводу способности украинских войск противостоять России. Это вынудит Запад пересмотреть расчеты: продолжать ли конфликт или согласиться вступить в переговоры на российских условиях?» — заключила Al Khaleej.