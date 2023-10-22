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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Al Khaleej предсказала решительный поворот в конфликте на Украине

Источник:
Al Khaleej
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют для достижения успеха в контрнаступлении всего несколько недель, затем ситуация для Киева кардинально изменится, пишет арабоязычная газета Al Khaleej.

В преддверии зимы украинский кризис переходит на новый, важнейший этап, в ходе которого станет понятен итог конфликта, начавшегося в феврале 2022 года, а также контрнаступления ВСУ, которое длится уже более четырех месяцев, считают авторы статьи.

«Украинские войска в течение четырех месяцев не смогли добиться значительного прогресса на всех фронтах и испытывают нехватку боеприпасов и вооружений, необходимых для продолжения контрнаступления, несмотря на неограниченную военную поддержку со стороны НАТО», — отмечает газета.

По мнению издания, ВСУ столкнутся со сложной ситуацией зимой из-за снега, дождя и грязи, которые вызовут трудности передвижения военной техники в районах боевых действий. Это сделает их легкой добычей для российских войск, которые превосходят их по численности и оснащению.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «у Киева осталось от шести до восьми недель для контратаки, прежде чем ситуация станет сложной», имея в виду предстоящую зиму.

«Все это означает, что в ближайшие недели в конфликте произойдет решительный поворот, что вызывает обеспокоенность по поводу способности украинских войск противостоять России. Это вынудит Запад пересмотреть расчеты: продолжать ли конфликт или согласиться вступить в переговоры на российских условиях?» — заключила Al Khaleej.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Partizan1996

Доверяющих Путину людей он отправил уничтожаться в Украину, а недоверяющих решили уничтожить в России.

Danilon

Если внимательно посмотреть видео, где он это говорит, то можно заметить, что он ещё и пьяный был. Редкостный...

Danilon

Как им хочется масштабные репрессии начать ! Хотя, некоторое количество граждан поддержат любую кровавую...

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли