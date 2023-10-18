Две певицы и модель пополнили звездную команду «Выжить в Самарканде»

Певицы Назима и Юлия Паршута, а также модель Вики Одинцова примут участие в проекте «Выжить в Самарканде», сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Вики Одинцову зрители знают по проекту «Звезды в Африке». Модель дважды принимала в нем участие и показала себя дерзким и своенравным игроком, хотя до финала ей так и не удалось дойти. Юлия Паршута и Назима впервые принимают участие в реалити-шоу ТНТ.

Ранее было объявлено о том, что в проекте участвует певец Влад Топалов. Имена других звезд пока держат в секрете.

Второй сезон реалити «Выжить в Самарканде» с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой выйдет на ТНТ, точная дата премьеры не сообщается.