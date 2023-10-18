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Потепление увеличивает в Сибири частоту гроз и шквалистых ветров

Источник:
Sibnet.ru
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Молния
Фото: © Sibnet.ru

Исследователи из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) совместно с коллегами из Японии выяснили, что частота высокотемпературных явлений в России значительно увеличилась зимой и весной.

Сибирь имеет тенденцию к увеличению влажности, как и другие регионы России. Последнее время эти тенденции приводят к массовым наводнениям и другим стихийным бедствиям.

«У нас есть исследования на территории Тувы, Хакасии, которые показывают, что даже в таких засушливых регионах фиксируется увеличение осадков. Мезомасштабных конвективных систем становится все больше — это неблагоприятный комплекс, состоящий из организованной конвективной облачности, которая сопровождается шквальным ветром, сильными ливнями и грозами с молниями», — цитирует «Наука в Сибири» научного сотрудника ИМКЭС СО РАН Ольгу Нечепуренко.

В Сибири отмечается ощутимое потепление весной, в марте. Повышаются температуры, что приводит к быстрому таянию снежного покрова, образованию наводнений. По словам ученой, потепление проявляется именно весной из-за циркуляционных факторов, влияния циклональной и антициклональной погоды.

«Если сравнивать экстремальные климатические явления Сибири с другими регионами, то видно, что частота экстремальных холодов в Сибири меньше, чем в европейской части России. В зимние периоды это чаще всего обусловлено образованием азиатского антициклона над территорией Монголии. Его гребень распространяется на сибирские регионы, и становится холоднее», — рассказывает Ольга Нечепуренко.

Специалисты планируют продолжать исследование. Сейчас они увидели, какие климатические тенденции существуют, а дальше будут изучать причины, условия, которые обуславливают различия в температурно-влажностных характеристиках территорий.

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Наука #Наука #Томск
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