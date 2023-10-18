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Канал «Россия» раскрыл подробности детектива «Маня и Груня»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Детективный сериал «Маня и Груня» расскажет про женщину-следователя, которая поедет из столицы в провинцию.

По сюжету, майор Следственного комитета Марина Пичугина (Маня) переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Выросшая в местном детдоме героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим.

Поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, а тем более начальницей. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня.

Главную роль в сериале исполнила актриса Екатерина Копанова. «Маню отличает именно та природная женственность, которую так любят мужчины. Я заложил в нее больше естественности, женственности и какого-то задора, наша Маня напоминает советских героинь – вот, скажем, Тосю из фильма "Девчата"», — сказал о героине режиссер сериала Кирилл Седухин.

Также в детективе «Маня и Груня» снялись Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова, Дмитрий Блохин, Владимир Зайцев, Ася Домская, Александр Половцев, Наталья Батрак.

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