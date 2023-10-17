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Бабье лето в Новосибирске заканчивается: последние теплые дни на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Октябрь порадовал новосибирцев не типичной погодой. Почти полмесяца температура воздуха днем достигла 15-20 градусов. Это позволило гулять в парках и скверах, любоваться золотой осенью. Остались считанные дни, чтобы увидеть красоту увядающей природы.

Очень теплая погода в октябре в Новосибирске стояла благодаря тому, что ветер дул с юго-запада, а северные потоки с Атлантики не заходили в регион. Хотя отдельные дни не поставили температурных рекордов, но в целом погода была очень теплой. 

«На ближайшие дни у нас довольно теплая температура. 18-19 октября максимальная температура в Новосибирске. 18 октября днем будет 14-16 градусов тепла, а 19 октября — 13-15 градусов тепла», — сказала Sibnet.ru в понедельник заместитель начальника отдела Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

Но к вечеру 19 октября в регион придет холодный фронт. Температура воздуха станет ниже, днем 20 октября она достигнет 9-11 градусов тепла, а ночью в пригороде возможны заморозки.

«Будут колебания температуры. 21 октября днем повыше температура, а потом заваливается в холод», — отметила собеседница.

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