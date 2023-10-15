Врач посоветовала способы определить качество спермы дома

Качество спермы можно определить в домашних условиях — по цвету, объему и вкусу, сообщила врач-эмбриолог Татьяна Иванова.

Цвет спермы должен быть серо-молочный. Насторожить должны красноватый, желтый и зеленоватый оттенки, последние говорят о воспалительном процессе и нужно бежать к урологу, рассказала «Газете.Ru» Иванова.

Слишком прозрачная жидкость — тоже повод насторожиться, ведь в ней может быть недостаточно сперматозоидов.

Размер порции здоровой спермы должен составлять от двух до шести миллилитров. Объем можно проверить с помощью баночки для сбора биологического материала.

Врач высказала сомнения, что вкус спермы связан с ее качеством, но если он гнилостный или совсем неприятный, то стоит проконсультироваться со специалистом.