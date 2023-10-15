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Чемпионка России по альпинизму пропала при восхождении в Непале

Источник:
Sibnet.ru
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Альпинистка Надежда Оленева
Фото: © Надя Оленёва / Vk.com

Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Надежда Оленева пропала во время восхождения в Непале.

Оленева упала в расщелину горного массива Дхаулагири, находясь на высоте около 6,7 тысячи метров, сообщило местное издание The Himalayan Times со ссылкой на источники.

Спортсменка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения, прокомментировал ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков. В район происшествия отправится поисково-спасательный вертолет.

По информации Федерации альпинизма России, The Himalayan Times передало искаженные данные. «Произошел срыв от лагеря 6,7 тысячи, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения, так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть», — говорится в сообщении организации.

Группа, куда кроме Оленевой входят альпинисты Роман Абилдаев и Расим Кашапов, отправилась покорять Дхаулагири, пройдя маршрутом по северо-восточному ребру пика.

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Топ комментариев

scorpion2777

А тебя Небензя вообще не читает, его не интересует мнение прокладки.

Alhazred

С чего ты взял, что он ради карьеры это сделал? Ты то ради чего мотанул за рубеж? За шкуру свою боишься?

scorpion2777

КАПИТУЛЯЦИЯ и укрофашистов к ответу.

Удавиков

президент с кучкой толстосумов в какой-то своей реалии живут