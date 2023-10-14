США назвали два города, которые Зеленский передаст России

Президент Украины Владимир Зеленский ради начала переговоров с Россией будет вынужден пойти на территориальные уступки, спрогнозировал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Киев не сможет долгое время сопротивляться Москве без помощи США, при этом вовлеченность Вашингтона в конфликт падает на фоне эскалации в Израиле и предстоящих президентских выборов.

Макгрегор отметил, что если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают. В этой ситуации Зеленский должен будет сделать России выгодное предложение, чтобы избежать полной капитуляции.