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Госдума поддержала самозапрет на выдачу кредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм самозапрета на выдачу кредитов. Установить или снять запрет можно будет, обратившись в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Законопроект призван защитить россиян от применения к ним методов социальной инженерии, когда человек добровольно берет кредит в банке, а полученные средства переводит злоумышленникам.

Кроме этого, такой механизм обеспечит дополнительную защиту от практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, отмечают разработчики документа.

Обязательное условие для получения услуги — наличие СНИЛС. Он будет служить для идентификации человека, так как на данный момент это единственный документ, который не меняется в течение жизни.

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GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))