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Погода в Новосибирске резко изменится

Источник:
Sibnet.ru
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Осень
Фото: © Sibnet.ru

Жаркие для октября дни в Новосибирске сменятся более типичной для этого месяца погодой, после 20 градусов тепла днем в городе станет гораздо прохладнее.

Резкое похолодание начнется в ночь на четверг, 12 октября. Ночью будет местами небольшой дождь, темпера воздуха составит 4-6 градусов тепла, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра. Днем в четверг ожидается сухая и прохладная погода: 10-12 градусов.

В ночь на пятницу также прогнозируется дождь и 3-5 градусов тепла. Днем в пятницу в Новосибирске ожидается 9-11 градусов тепла, без осадков. В субботу будет такая же погода, но уже с дождем днем. Это нормальная и даже теплая погода для октября в Новосибирске.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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