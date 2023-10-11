Томичи отправили шлемы из «Звездных войн» в США «Почтой России»

Томская компания «КиберКрафт» по производству шлемов и костюмов из «Звездных войн» и других фантастических вселенных первой в Сибири получила компенсацию от государства за отправку товаров за рубеж.

Томская студия делает игровые шлемы и костюмы супергероев более пяти лет. Последние три года заказы клиентам почти в 70 стран мира, в том числе в США, она доставляет преимущественно «Почтой России».

Производитель подключился к госпрограмме субсидирования, направленной на поддержку российского экспорта. И теперь, когда почта доставляет товар клиенту, на счет студии возвращается до 80% средств, потраченных на оплату транспортировки, сообщает пресс-служба «Почты России».

«Государственная программа субсидирования экспорта позволяет существенно сократить затраты компаний и увеличить объем продаж российских товаров за границу. Для местных производителей это может стать толчком для выхода на новые международные рынки», — сказал директор макрорегиона Сибирь «Почты России» Александр Завьялов.