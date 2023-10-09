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Новосибирск обошел Красноярск по числу люксовых автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: John Kalinga / CC BY-SA 4.0

Количество люксовых машин в Новосибирске больше, чем в других городах Сибири, в том числе в Красноярске, сообщается в исследовании FinExpertiza.

Число автомобилей дороже 10 миллионов рублей в Новосибирской области за 2022 год выросло на 25,6% и составило 334 экземпляра. Причиной роста эксперты называют желание вложить деньги в машину.

На втором месте по количеству премиальных автомобилей в СФО расположился Красноярский край (283 штук). В троке оказалась и Иркутская область (260 штук). Наименьшее число таких машин зарегистрировано в Алтайском крае и Хакасии (по 12), а также Туве (две).

В целом за 2022 год в России количество люксовых автомобилей дороже 10 миллиона рублей выросло почти на четверть — до 19,8 тысяч. Общая сумма начисленного на люксовый автопарк «налога на роскошь» увеличилась на 31%.

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