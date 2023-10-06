Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница

Нобелевскую премию мира в 2023 году получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади. Ее наградили за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».

«Ее отважная борьба стоит огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

В настоящее время Мохаммади отбывает почти 11-летний срок в тюрьме в Тегеране за антиправительственную пропаганду и мятеж. Она начала правозащитную деятельность в 1990-е годы, когда была студенткой.

В 2003 году она стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, в 2011 году ее осудили за действия против национальной безопасности Ирана и антиправительственную пропаганду.

Через два года активистку освободили под залог. В 2015 году ее снова арестовали, на свободу женщина вышла в 2020 году. В 2021 году Мохаммади вновь приговорили по делу о пропаганде против властей, клевете и мятеже в тюрьме.

Всего на Нобелевскую премию мира в этом году претендовал 351 кандидат: 259 частных лиц и 59 организаций. Число номинантов в этом году стало вторым за всю историю премии, больше всего кандидатов было в 2016 году — 376.