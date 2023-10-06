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Красноярские власти закупили «Москвичи» для чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru

Автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки «Москвич 3», первая партия из четырех машин уже готова выйти на рабочие маршруты, сообщается на сайте правительства.

Президент России Владимир Путин летом объявил, что госслужащие должны ездить на машинах российского производства, отметив, что, если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо».

Новые автомобили возрожденного бренда оснащены 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, механической либо автоматической коробкой передач и современными электронными системами помощи водителю.

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Авто #Авторынок #Красноярск
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