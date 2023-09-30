Людям в период экономических и политических потрясений свойственно принимать опрометчивые финансовые решения, которые только усугубляют проблемы. Основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев назвал пять правил управления финансами в кризис.

Первое правило: нужно начать планировать бюджет: анализировать доходы, расходы и вести финансовый дневник. Второе правило — откладывать по 10% с дохода для того, чтобы сформировать финансовую подушку.

«Даже если у человека есть кредиты, и он считает свою зарплату маленькой, это следует делать всегда. В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий», — отметил эксперт.

При этом стоит откладывать средства на сбережения или инвестирование сразу после получения дохода, а не после того, как вы покрыли задолженности. Третье правило — контролировать кредитную нагрузку. Оптимально, когда на погашение займов уходит не более 30% общего дохода семьи.

«Если заемщик все же оказался в трудной финансовой ситуации, разрешить ее можно различными законными способами: рефинансирование кредита, кредитные каникулы и другое. Контроль кредитов — это четвертое правило», — отметил Хорошев.

Пятое и главное правило — не поддаваться панике. В любых обстоятельствах стоит рационально проанализировать случившиеся и только после этого принимать взвешенные финансовые решения.