НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пять правил управления финансами в кризис

Источник:
«Газета.Ru»
122 0

Людям в период экономических и политических потрясений свойственно принимать опрометчивые финансовые решения, которые только усугубляют проблемы. Основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев назвал пять правил управления финансами в кризис.

Первое правило: нужно начать планировать бюджет: анализировать доходы, расходы и вести финансовый дневник. Второе правило — откладывать по 10% с дохода для того, чтобы сформировать финансовую подушку.

«Даже если у человека есть кредиты, и он считает свою зарплату маленькой, это следует делать всегда. В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий», — отметил эксперт.

При этом стоит откладывать средства на сбережения или инвестирование сразу после получения дохода, а не после того, как вы покрыли задолженности. Третье правило — контролировать кредитную нагрузку. Оптимально, когда на погашение займов уходит не более 30% общего дохода семьи.

«Если заемщик все же оказался в трудной финансовой ситуации, разрешить ее можно различными законными способами: рефинансирование кредита, кредитные каникулы и другое. Контроль кредитов — это четвертое правило», — отметил Хорошев.

Пятое и главное правило — не поддаваться панике. В любых обстоятельствах стоит рационально проанализировать случившиеся и только после этого принимать взвешенные финансовые решения.

Еще по теме
Bloomberg «раскрыл секрет» российского бюджета на 2024 год
Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»
Госдолг Украины вырос до космического уровня — $134 млрд
Большинство сибиряков хранят сбережения в наличных
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает парня в СИЗО
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Продлен лимит беспошлинного ввоза покупок из-за границы
Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»
Токаев заявил, что Казахстан не «Анти‑Россия»
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
39
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
22
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин
21
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
20
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
19
Боррель возмутился нежеланием мира жить по правилам Запада