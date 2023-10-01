Россия нашла способ уничтожить украинскую авиацию на аэродромах

Российские войска нашли способ, позволяющий обходить украинскую противовоздушную оборону и уничтожать самолеты ВВС Украины на аэродромах, сообщил репортер немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Российские войска за последнее время уничтожили несколько украинских МиГ-29. «Армия России теперь поражает истребители чаще всего на земле, а не в воздухе — но новым способом. Украинские самолеты становятся жертвами дронов-камикадзе», — отметил Репке.

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка. В течение восьми дней русским неоднократно удавалось поражать военные аэродромы на юге и западе Украины», — констатирует репортер.

Это может стать качественным прорывом в применении беспилотной техники Россией. Ведь до сих пор все считали, что максимальная дальность полета «Ланцета» составляет 40 километров. Но аэродром в Кривом Роге, где были сожжены МиГ-29, находится в 70 километрах.

Эксперты в области БПЛА говорят о до сих пор неизвестном «Ланцете-ЕР» увеличенной дальностью полета, который Россия начала использовать против Украины, заключил Репке.