Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона

Победительница первого сезона проекта «Голос. Дети» Алиса Кожикина покинула шоу «Голос. Уже не дети» в этапе поединки, уступив победительнице шестого сезона Ренате Таировой.

Во время поединков Кожикина исполнила песню «Шагай» Полины Гагариной. В паре с ней выступала одна из многих победителей шестого сезона Рената Таирова.

Наставник Дима Билан после выступления похвалил обеих участниц. Про Алису он сказал, что девушка будто не нашла свой стиль — она может исполнять разный репертуар, но это не дает ей сосредоточиться на чем-то более конкретном.

Делая выбор между двумя участницами своей команды, Билан оставил в проекте Таирову. Наставник отметил, что он видит, как раскрыть ее потенциал.

Прощаясь с проектом и наставниками, Алиса Кожикина не могла сдержать слез. Она сказала, что не обижается ни на кого из-за ухода с шоу.

«Наверное, я эту речь готовила лет 10. Я даже рада в какой-то степени (уйти), потому что для меня этот проект — огромный стресс», — сказала Кожикина.