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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад поразился особенности российской обороны

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (ТОС-1А «Солнцепек»)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская линия обороны продолжает удивлять своей несокрушимостью на фоне усиления атак ВСУ, признали западные эксперты.

При этом локальные успехи украинской армии не должны вводить США и Европу в заблуждение — у России достаточно ресурсов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, пишет издание Business Insider.

Киев находится под давлением своих союзников, которые требуют от нее добиться прорыва до наступления зимы, однако пока ВСУ одержали лишь несколько несущественных побед, отмечается в материале.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. За три месяца ВСУ потеряли более 71 тысячи военных, при этом не достигнув поставленных целей ни на одном из направлений. Ситуацию не изменило даже использование Киевом элитных дивизий из стратегического резерва.

Российская армия уничтожила 18 тысяч единиц техники, только танков ликвидировано 543, из-за катастрофических потерь украинское командование было вынуждено отвести от фронта бронетанковые подразделения. На фоне провальных результатов эксперты ожидают снижение международной поддержки Украины.

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Оборона #Конфликты #Армия
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