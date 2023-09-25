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Первый снег пошел в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Первый снегопад прошел на горнолыжном курорте Шерегеш в воскресенье, он продолжился в понедельник, сообщается в официальном телеграм-канале курорта.

«На курорте сегодня первый снег. Тот самый, который тает быстрее, чем успеваешь его сфотографировать. Но это первое напоминание о том, что скоро мы будем с вами кататься по свежему "пухляку"», — говорится в сообщении.

В понедельник снегопад продолжился. По данным кемеровского ЦГМС, похолодание продлится до вторника.

В прошлом году первый снег в Шерегеше выпал необычно рано — 18 августа.

Очередной зимний сезон откроется 18-19 ноября фестивалем Шерегешфест.

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