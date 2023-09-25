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Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
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Крутите «РулеТКу» на портале Sibnet.ru, отгадывайте слова и выигрывайте призы от Ростелекома. За угаданные слова — видеокамеры наблюдения и гаджеты в подарок.

Игра «РулеТКа» продлится две недели — с 25 октября по 8 октября. В конце каждой недели будет разыгран суперприз — видеокамера уличного и домашнего видеонаблюдения. Чтобы получить суперприз, нужно набрать больше всего баллов за неделю. 

Кроме суперприза между участниками будут разыграны подарки сектора «Приз».

Как играть

В игре есть легкий, средний и продвинутый уровни вопросов. За сутки игрок может пытаться разгадать три слова из любых уровней. В каждом своя рулетка с секторами, где указано количество баллов за правильно отгаданные буквы. В среднем и продвинутом уровне баллов больше, чем в легком. Но и рисков тоже больше.

Кроме секторов с баллами, есть и другие. Часть из них опасны и могут снизить шансы на победу. Это сектор «Зеро», где сгорают все баллы игрока. Или «-25%», «-30%», «- 50%» — сгорает одна четверть, треть или половина баллов. При этом дается возможность сделать еще ход.

Но есть и счастливые сектора: «х1,5», «х2», «х2,5» увеличивают все баллы игрока в полтора, два, два с половиной раза, если участник угадает букву или слово.

Сектор «Приз» дает возможность взять приз или крутить рулетку еще раз. Сектор «Право на ошибку»: игрок может открыть крутить рулетку еще раз, если выберет неверную букву при первой попытке. Если букву отгадает, в зависимости от уровня, начисляется 10, 20 или 30 баллов.

Условия и призы

В игре можно придерживаться двух стратегий: погоня за суперпризом или другие призы. Если хочется получить видеокамеру, надо за неделю набрать больше всего баллов, а значит открывать только «продвинутые» слова и по буквам. А для быстрого выигрыша других призов можно открывать более легкие слова.

Игрок выбирает уровень, затем крутит рулетку, она останавливается и появляется скрытое слово. После этого начинается обратный отсчет в времени, а пользователь должен за это время угадать слово: по буквам или целиком.

В игре можно выиграть один из двух суперпризов — домашняя или уличная видеокамера наблюдения плюс сервис удаленного доступа и управлений камерами на полгода в подарок. 

В секторе «Приз» могут выпадать: повербанки, ночник, колонка, термокружка, дорожная сумка, кофейный набор и другие гаджеты и сувениры.

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Топ комментариев

GammiPluh

Позорище, а не премьер министр

pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

mosquito__2010

Саакашвили тоже обвинял, только в итоге как оказалось сам начал войну в 2008.

pepelmetal

Сейчас пшечий хлзяин сделает атата