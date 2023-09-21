Гигантский смайлик появился посреди Лас-Вегаса. ВИДЕО

Видео с гигантским смайликом в центре Лас-Вегаса набирает популярность в соцсетях. На опубликованных кадрах эмодзи высотой с многоэтажный дом моргает, спит, умиляется и показывает другие эмоции.

Гигантский смайлик — одна из анимаций, которую транслируют на знаменитой сферической постройке MSG Sphere. Она состоит из светодиодных панелей площадью 54 тысячи квадратных метров, которые образуют огромный экран, видимый из разных концов Лас-Вегаса.

MSG Sphere считается крупнейшим в мире сферическим сооружением — высота купола достигает 112 метров, ширина составляет 157 метров. Внутри купола расположена сцена, которая вмещает 18 тысяч человек.

Проектированием Sphere занималось известное архитектурное бюро Populous, которое специализируется на спортивных аренах. Затраты на строительство необычного объекта составили 2,3 миллиарда долларов.