Красноярца увезли с работы после отравления мухоморами

Красноярца увезли с работы в больницу с галлюцинациями после употребления мухоморов, сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Пострадавший 28-летний красноярец был уверен в пользе мухоморов и ел их. Мужчине стало плохо прямо на рабочем месте.

С галлюцинациями он был госпитализирован в токсикологическое отделение с диагнозом: отравление мухоморами. Где и у кого были приобретены мухоморы, медикам выяснить не удалось, в большинстве случаев больные это скрывают.

Это шестой случай отравления мухоморами, зарегистрированный в Красноярском крае в этом году. Употребление мухоморов может не только навредить здоровью, но и закончиться смертью.

В прошлом году суд признал информацию о продаже пищевой продукции и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы (мухоморы), запрещенной к распространению на территории РФ.