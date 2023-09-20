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Красноярца увезли с работы после отравления мухоморами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Amanita_muscaria_3_vliegenzwammen_op_rij.jpg: Onderwijsgekderivative work: Ak ccm / CC BY-SA 3.0 nl

Красноярца увезли с работы в больницу с галлюцинациями после употребления мухоморов, сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Пострадавший 28-летний красноярец был уверен в пользе мухоморов и ел их. Мужчине стало плохо прямо на рабочем месте.

С галлюцинациями он был госпитализирован в токсикологическое отделение с диагнозом: отравление мухоморами. Где и у кого были приобретены мухоморы, медикам выяснить не удалось, в большинстве случаев больные это скрывают.

Зачем россияне едят мухоморы?

Это шестой случай отравления мухоморами, зарегистрированный в Красноярском крае в этом году. Употребление мухоморов может не только навредить здоровью, но и закончиться смертью.

В прошлом году суд признал информацию о продаже пищевой продукции и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы (мухоморы), запрещенной к распространению на территории РФ.

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