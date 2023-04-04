Микродозинг мухоморов: россияне поверили в грибы

Россияне активно занимаются самолечением, поедая сушенные мухоморы. Случаи отравления новомодным «суперфудом» не останавливают энтузиастов. При этом депутаты Госдумы взялись за новый закон, который сделает мухоморы БАДом, и установит новые правила распространения биологически активных добавок.

Откуда появился микродозинг красного мухомора?

Ядовитые грибы стали активно поедать около четырех лет назад, когда миколог и бизнесмен Михаил Вишневский начал пропаганду целебных свойств красного мухомора — якобы он лечит более 200 болезней. В итоге фактически основалось новое направление народной медицины.

Сегодня бизнесмен активно торгует ядовитыми грибами и зарабатывает в год около 3 миллионов рублей.

Впрочем, теперь торгует «волшебными» грибами не только основатель движения. На Wildberries через поиск находится множество баночек с надписью «Микродозинг мухоморов в капсулах» и описанием чудесных свойств. Банка с 60 капсулами стоит почти 900 рублей.

Фото : © скриншот сайта wildberries.ru

Пока о чудесных исцелениях с помощью мухомора ничего не известно. Но есть случаи отравления. Так, на прошлой неделе в Красноярске госпитализировали с судорогами и одышкой 29-летнего мужчину, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Выяснилось, что ядовитые грибы пострадавший употреблял «по инструкции» в течение месяца, а сами мухоморы он купил «с лечебной целью» через интернет-магазин.

Еще один красноярец, депутат краевого Заксобрания Денис Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве. А год назад таким купленным на онлайн-площадке продуктом отравился ребенок. Тогда Роспотребнадзор через суд блокировал продавца.

Микродозинг мухоморов как лекарство



Микродозинг по Вишневскому — это употребление сушенного мухомора в капсулах весом до 1 грамма.

«Грибы действительно содержат часть полезных веществ, но это не значит, что они — панацея от болезней, требующих разных методов лечения. Мухомор — это история про заработок. Исследований, однозначно подтверждающих теорию об их чудотворной силе, в науке нет», — цитирует РИА Новости сотрудника кафедры микологии и альгологии МГУ Максима Дьякова.

В традиционной медицине эти грибы не используются, они известны лишь в этнофармакологии и нетрадиционных практиках, как влияющие на сознание, сказал «Парламентской газете» ректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Наркевич.

Мухоморы содержат мусцимол и иботеновую кислоту — вещества оказывают психотропное воздействие и могут вызвать галлюцинации.

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«В мухоморах также есть мускарин. Он парализует дыхательные пути, вызывает рвоту и спазмы. В отдельных случаях употребление большого количества грибов грозит смертью. В аптечке им не место», — цитируют РИА Новости нарколога Алексея Казанцева.

Врач добавил, что побочным эффектом микродозинга мухоморов может стать психологическая зависимость и пробуждение «дремлющих» психических заболеваний.

Но несмотря на потенциальный вред, вещества, содержащиеся в мухоморах, не входят в перечень наркотических. Поэтому сбор и продажа сушеных мухоморов легальны, прокомментировала медицинский юрист Ирина Гриценко.

Мухоморы заинтересовали депутатов



Согласно регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», высшие грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, не подлежат включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище в соответствии с национальным законодательством.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предлагает этот вид «лечения» приравнять к БАДам и прописать для него четкий регламент.

«БАД — это пищевой продукт, но не лекарство, которое, прежде чем поступить в аптеку, проходит всестороннее исследование. Маркировка лекарств хорошо себя зарекомендовала, думаю, пришло время маркировать и БАДы», — сказал «Парламентской газете» Петров.

Депутат считает, что регулировать оборот добавок в целом нужно строже, чем сейчас. Он сообщил, что начата подготовка соответствующего законопроекта.