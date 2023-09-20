НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Несоответствие цен в реальности и справочниках убило идею ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
311 1

Реальные цены на автозапчасти выше тех, что указаны в официальных справочниках, это убивает идею ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Справочники основываются на самых низких ценах на детали, качество которых чаще всего оставляет желать лучшего. Полноценно восстановить поврежденный автомобиль на компенсацию по ОСАГО, рассчитанную по ценовым справочникам, практически нереально», — цитируют Шапарина «Известия».

Пытаться оспорить сумму в страховой компании нереально, так как компенсация была рассчитана по установленной методике с использованием официальных ценовых справочников. Автовладелец может пойти в суд с требованием возместить убытки от виновника. Рассмотрение таких исков может длиться годами.

«Такая практика "убивает" саму идею ОСАГО, которое вводилось как раз для того, чтобы избежать подобных взаимоотношений между участниками аварий», — заявил Шапарин.

Еще по теме
Правительство согласилось с увеличением срока ремонта по ОСАГО
ПДД перепишут с нуля: зачем и что изменится
Систему противодействия подставным ДТП создали в России
Названо условие, при котором пьяные могут сидеть за рулем
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.