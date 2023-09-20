Несоответствие цен в реальности и справочниках убило идею ОСАГО

Реальные цены на автозапчасти выше тех, что указаны в официальных справочниках, это убивает идею ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Справочники основываются на самых низких ценах на детали, качество которых чаще всего оставляет желать лучшего. Полноценно восстановить поврежденный автомобиль на компенсацию по ОСАГО, рассчитанную по ценовым справочникам, практически нереально», — цитируют Шапарина «Известия».

Пытаться оспорить сумму в страховой компании нереально, так как компенсация была рассчитана по установленной методике с использованием официальных ценовых справочников. Автовладелец может пойти в суд с требованием возместить убытки от виновника. Рассмотрение таких исков может длиться годами.

«Такая практика "убивает" саму идею ОСАГО, которое вводилось как раз для того, чтобы избежать подобных взаимоотношений между участниками аварий», — заявил Шапарин.