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Рекордный рост числа вакансий ждет Новосибирскую область осенью

Источник:
Sibnet.ru
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Центр занятости
Фото: © Sibnet.ru

Работодатели разместят осенью рекордное число вакансий, чтобы привлечь кадры они повышают зарплаты и предлагают различные гарантии, сообщает Зарплата.ру.

Количество опубликованных вакансий в Новосибирской области по итогам августа на 54% превысило уровень лета 2022 года. Четырехкратный прирост количества вакансий по сравнению с летом 2022 зафиксирован для упаковщиков, операторов станков с ЧПУ, трехкратный — для токарей, монтажников, двукратный — для инженеров ПТО.

Кроме того, стало требоваться существенно больше инженеров-электриков, разнорабочих, фармацевтов, кладовщиков, слесарей и сантехников, электромонтажников. Осенью стоит ожидать продолжения этого тренда, поскольку конкуренция за кадры усиливается.

Сложности с наймом вынуждают работодателей Новосибирской области конкурировать между собой, повышая заработные платы. Ожидать снижения темпов этой гонки пока не приходится, но необходимость повышения производительности труда для многих работодателей уже становится критичной. Сейчас стоит ожидать реального внедрения программ по росту эффективности и автоматизации труда.

Причина нехватки кадров кроется во влиянии труда демографической ямы, экономических потрясений и отъезда части трудоспособного населения в другие страны. Также на низкое предложение со стороны соискателей начинает влиять и отъезд мигрантов из-за колебаний валютных курсов. Обычно трудовые мигранты отправляют свой заработок переводами на родину, но сейчас для них это стало менее выгодно, поэтому многие решили вернуться в свои страны.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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