SpaceX сымитировала внеземной запуск двигателя Raptor

Компания SpaceX провела огневые испытания одного из двигателей Raptor для лунного модуля, имитируя холодные температуры космоса.

В ходе тестирования удалось подтвердить, что двигатель, который будет использоваться в лунной программе Artemis, может быть запущен в экстремально холодных условиях, обусловленных длительным пребыванием в космосе, сообщается на сайте NASA.

В рамках соглашения на 2,89 миллиарда долларов SpaceX должна разработать посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны в рамках запланированной на 2025 год миссии Artemis 3.



<br>

Посадочный модуль SpaceX Starship будет длительное время пребывать в космическом пространстве, что приведет к снижению температуры оборудования до экстремально низкого уровня.

В прошлом месяце SpaceX провела второе испытание, в рамках которого демонстрировалась способность двигателей Raptor работать на поверхности Луны. Отмечается, что результаты всех тестов оказались успешными.