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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

SpaceX сымитировала внеземной запуск двигателя Raptor

Источник:
Sibnet.ru
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Компания SpaceX провела огневые испытания одного из двигателей Raptor для лунного модуля, имитируя холодные температуры космоса.

В ходе тестирования удалось подтвердить, что двигатель, который будет использоваться в лунной программе Artemis, может быть запущен в экстремально холодных условиях, обусловленных длительным пребыванием в космосе, сообщается на сайте NASA.

В рамках соглашения на 2,89 миллиарда долларов SpaceX должна разработать посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны в рамках запланированной на 2025 год миссии Artemis 3.

Посадочный модуль SpaceX Starship будет длительное время пребывать в космическом пространстве, что приведет к снижению температуры оборудования до экстремально низкого уровня.

В прошлом месяце SpaceX провела второе испытание, в рамках которого демонстрировалась способность двигателей Raptor работать на поверхности Луны. Отмечается, что результаты всех тестов оказались успешными.

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Топ комментариев

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Украдину в Совбез. И ООН можно распускать.